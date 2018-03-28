Глава ВТО: темп роста мировой экономики снизится из-за торговой войны США и Китая

СЕГОДНЯ 11:13 2018-03-28T11:13:19+03:00

Глобальный эффект распрей двух стран проявится, если пошлины наложат не только на металлы

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Торговая война США и Китая может затормозить рост глобальной экономики, если страны не ограничатся пошлинами на алюминий и сталь. Об этом заявил генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Азеведа.

«Если речь идет о сотнях, тысячах продуктов, то это совсем другое дело. И эффект будет значительно другим. Это большая проблема. Не думаю, что кто-то верит, что - это нечто незначительное, даже в администрации президента США», – передает слова Азеведы ТАСС.

По словам главы ВТО, «серьезный эффект на глобальную экономику» проявится очень быстро. Сложившиеся между Китаем и США отношения – один из самых сложных моментов в истории ВТО, считает Азеведа.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 марта президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны Роберту Лайтхайзеру составить список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами. Пекин заявил, что к торговой войне готов и опубликовал список из 128 американских товаров, которые обложит пошлинами, если США реализует свои угрозы.