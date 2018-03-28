Российские военные доставили гуманитарную помощь в в провинцию Дейр-эз-Зор

СЕГОДНЯ 11:34 2018-03-28T11:34:35+03:00

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Жители нескольких населенных пунктов провинции Дейр-эз-Зор получили очередную партию гуманитарной помощи. В частности продуктовые наборы получили 1800 человек, которые за последние 20 дней вернулись в Эд-Табия, город расположенный на восточной берегу реки Евфрат.

Отметим, что населенный пункт Эд-Табия четыре года находился под контролем боевиков и был освобожден лишь четыре месяца назад. Возвращение мирных жителей в их дома стало возможно, в частности, благодаря тому, что российские военные устроили паромную переправу через Евфрат. Таким образом, была восстановлена связь между населенными пунктами, которые были разорваны после того, как боевики разрушили мосты.

Добавим, что помимо этого российские военные принимают участие в обеспечении центра провинции Дейр-эз-Зор и других населенных пунктов питьевой водой. Для этого в Сирии развернуты мобильные станции очистки, способные обеспечить питьевой водой до 40 тысяч человек в сутки, передает сайт телеканала «Звезда».