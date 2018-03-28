Пожарным службам позволят самим распоряжаться заработанными деньгами

СЕГОДНЯ 11:39 2018-03-28T11:39:43+03:00

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В МЧС разработали законопроект, в котором предлагается разрешить противопожарным службам, работающим на договорной основе в местах и на объектах массового скопления людей, самостоятельно распоряжаться заработанными средствами. Это должно повысить качество оказываемых услуг и противопожарной безопасности, считают авторы документа.

Вступление в силу поправок даст учреждениям самим решать, какое оборудование надо закупить в первую очередь, кого стимулировать большей оплатой труда или премией, отправить на повышение квалификации.

Нововведения коснется 83 федеральных госучреждений, которые переведут в статус федеральных государственных бюджетных предприятий. Кроме того, противопожарные службы на договорной основе обслуживают «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Интер РАО» и «РусГидро». Всего такие подразделения следят за безопасностью больше двух тысяч населенных пунктов, в которых живут около 10 млн человек, пишут "Известия".

Подготовить инициативу подтолкнула трагедия в Кемерово, где в пожаре погибло больше 60 человек. Позже былия выявлены множественные нарушения противопожарной безопасности. После трагедии в МЧС также разработали поправки правил противопожарной безопасности, передает сайт kp.ru.