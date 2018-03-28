В преддверии ЧМ-2018 «черный список» отелей сократился

СЕГОДНЯ 11:59 2018-03-28T11:59:40+03:00

С начала 2018 года Ростуризм занес в «черный список» 188 отелей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Перед чемпионатом мира по футболу список российских отельеров, неоправданно завышающих цены, сократился в 1,5 раза. Ростуризм связал это с многочисленными проверками и санкциями в отношении нарушителей.

С начала 2018 года Ростуризм выявил больше 500 случаев завышения цен, занес в «черный список» 188 отелей. На начало марта в перечне фигурировали 48 отелей в городах-участниках ЧМ-2018, но к концу месяца число уменьшилось до 28. Если раньше специалисты Роспотребнадзора выявляли 60 нарушений в неделю, с 19 по 26 марта проверяющие нашли только 12.

Чаще всего нарушения встречались в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. Всего Роспотребнадзор провел больше тысячи проверок и выписал штрафов на общую сумму в 4,3 млн рублей, пишут «Известия».

Как сообщает сайт kp.ru, ЧМ-2018 состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.