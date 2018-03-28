2018-03-28T12:16:47+03:00
Наука

Китай предложил России создать единую систему спутниковой навигации

Совместное использование ГЛОНАСС и BeiDou повысят точность данных
Алексей КАРЕЛИН
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В ближайшем будущем могут появиться смартфоны с чипсетами ГЛОНАСС/BeiDouВ ближайшем будущем могут появиться смартфоны с чипсетами ГЛОНАСС/BeiDouФото: пресс-служба Роскосмоса
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Россия и КНР обсудят перспективы единой системы спутникового мониторинга. Государственная комиссия по китайской навигационной спутниковой системе предложила «Роскосмосу» объединить ГЛОНАСС и BeiDou и тем самым повысить число пользователей и точность передаваемых данных. Данный вопрос стороны обсудят в мае 2018 года на конференции в Харбине.

На многих смартфонах установлены и GPS, и ГЛОНАСС, так как для надежного определения координат необходимо в разное время иметь связь с 50 спутниками. Это возможно при использовании двух навигационных спутниковых систем.

В перспективе могут появиться устройства с чипсетами ГЛОНАСС/BeiDou. Они будут пользоваться спросом в странах, где к GPS относятся с подозрением. Российско-китайская система покроет территорию Шанхайской организации сотрудничества, которая объединяет Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Индию и Пакистан, пишут «Известия».

Ранее сайт kp.ru писал, что РФ и КНР планируют вместе осваивать Луну и космос.

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