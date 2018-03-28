2018-03-28T12:26:15+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

После трагедии в Кемерове правительство намерено системно менять противопожарный надзор

Рабочее состояние противопожарных систем предлагается круглосуточно отслеживать при помощи камер видеонаблюдения
Евгений ЧЕРНЕНКО
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В день трагедии в "Зимней вишне" была отключена сигнализацияВ день трагедии в "Зимней вишне" была отключена сигнализацияФото: REUTERS
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После трагедии в Кемерове правительство России намерено существенно ужесточить противопожарный надзор. В частности, по замыслу министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг за пожарной безопасностью.

«Надо предусмотреть такие требования, чтобы мы могли в дистанционном режиме видеть, включена ли система пожарной безопасности. Для этого достаточно простейшего компьютерного мониторинга», - предложил министр на правительственном совещании.

По мнению Абызова, обязательный видеомониторинг должен быть на объектах площадью в 50 и 100 тысяч кв. м. Таким образом, контролеры получат возможность ежедневно отслеживать потоковую информацию о состоянии противопожарных систем» как торговых центров, так и иных «стационарных точек массового скопления людей», включая различные социальные объекты.

В Кемерове, 25 марта, в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар, в результате которого погибло 64 человека, среди которых 41 ребенок. Следственная проверка показала, что пожарная сигнализация была отключена и не работала еще за неделю до ЧП.

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