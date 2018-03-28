Песков ответил на вопрос о поведении кемеровских властей

СЕГОДНЯ 12:39 2018-03-28T12:39:28+03:00

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Не стоит делать необдуманные выводы и давать скоропалительные оценки. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о поведении кемеровских властей.

«Главное – детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно давать оценки». – сказал Песков журналистам.

Песков напомнил слова президента Владимира Путина. Когда глава России встречался с представителями инициативной группы кемеровчан в морге, Путин сказал, «что какие-то решения, оценки давать скоропалительно под камеры вряд ли уместно».

Ранее сайт kp.ru писал, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев извинился за пожар в Кемерово только перед Путиным. Участников стихийного митинга, требовавших отставки региональных властей, Тулеев назвал «бузотерами». Вице-губернатор области Владимир Чернов назвал митинг спланированной акцией по дискредитации власти.