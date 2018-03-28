2018-03-28T12:45:37+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Началось прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Общая церемония не организовывалась - каждая семья проводит прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове отдельно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате страшной трагедии в Кемерове погибли 64 человекаВ результате страшной трагедии в Кемерове погибли 64 человекаФото: REUTERS
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Сотни людей пришли на прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. В среду, 28 марта, 13 жертв страшной трагедии будут похоронены на четырех городских кладбищах.

Кемеровские власти и близкие погибших не стали организовывать общий сбор, каждая семья решила проститься со своими родными по отдельности. Несмотря на это, на каждую церемонию приходят множество людей с цветами и игрушками. Многие из них даже не знали погибших, но не смогли остаться в стороне.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что одним из первых кремировали 27-летнего Антона Мухина и его пятилетнего сына Ратибора. Церемония прощания проходила в зале муниципального предприятия "Спецбюро" и была закрытой. В этот день супруга Антона хоронила не только мужа, но и единственного ребенка.

Ожидается, что траурные мероприятия будут идти на протяжении всего дня в разных соборах и кладбищах Кемерова. Еще двух человек похоронят в Томске. Брат и сестра из местного лицея №7 учились в шестом и первом классах и также стали жертвами трагедии в ТЦ "Зимняя вишня", передает РИА Новости.

Напомним, что всего в результате пожара в Кемерове погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. Пытаясь спастись от огня люди прыгали с четвертого этажа, били окна и двери. Более десяти человек все еще находятся в больнице. В России и Белоруссии объявлен общенациональный траур.

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