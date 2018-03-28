2018-03-28T12:51:47+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Премьер-министр Украины выразил соболезнования России в связи с пожаром в Кемерове

Что может быть ужаснее, чем гибель ни в чем не повинных детей, подчеркнул Владимир Гройсман
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Гройсман назвал гибель детей в пожаре в Кемерове "ужасным событием"Владимир Гройсман назвал гибель детей в пожаре в Кемерове "ужасным событием"Фото: REUTERS
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Свои соболезнования всему российскому народу в связи с трагедией в Кемерове принес премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По словам главы украинского правительства, то, что произошло в ТЦ «Зимняя вишня» не поддается здравому размышлению и «это просто ужасно».

"Самое страшное, что в этом пожаре погибли дети. Мы знаем, насколько это ужасная боль. Я бы хотел выразить соболезнования всем родным и близким. Как сообщают СМИ, дети были на киносеансе и их просто не смогли эвакуировать, когда это произошло. Это просто ужасно",– сказал Гройсман.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Поначалу загорелся последний этаж. После чего пламя в считанные минуты распространилось по всему зданию. В результате ЧП погибло 64 человека, среди которых большинство были дети.

С момента трагедии в Россию шлют соболезнования люди по всем у миру. Российские посольства буквально утопают в цветах. 28 марта в стране объявлено днем общенационального траура.

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