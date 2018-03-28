Минэкономразвития намерено привлечь 620 млн рублей частных инвестиций в госпроекты

СЕГОДНЯ 13:01 2018-03-28T13:01:03+03:00

В 2018 году заключат больше 1400 соглашений по проектам государственно-частного партнерства

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В госпроекты привлекут 620 млн рублей частных инвестиций, говорится в декларации целей и задач Минэкономразвития на 2018 год. На год запланировано заключение больше 1400 соглашений по проектам государственно-частного партнерства (ГЧП). Большая часть совместных проектов касаются развития инфраструктуры, здравоохранения и ЖКХ.

В прошлом году было подписано 2183 соглашения о реализации проектов на 2 трлн рублей инвестиций. Из них – 1,3 трлн рублей были частные деньги.

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал «дорожную карту» по развитию механизма ГЧП. Для этого создадут реестр госпроектов и перечень пилотных мероприятий с подтвержденной социально-экономической эффективностью. Одним из соисполнителей будет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В РФПИ рассказали «Известиям», что иностранные инвесторы тоже примут участие в госпроектах. Интерес наблюдается со стороны финансового и строительного секторов.

Как сообщал сайт kp.ru, президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию поставил перед правительством задачи по развитию инфраструктуры и наращиванию инвестиций с 17% до 25% ВВП.