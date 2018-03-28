Расследование трагедии в Кемерове: Свидетель назвал причину пожара

СЕГОДНЯ 13:06 2018-03-28T13:06:11+03:00

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В рамках расследования трагедии в Кемерове был допрошен инструктор детской площадки торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Сергей Сочинский, который подтвердил информацию о том, что пожар начался в батутной яме. Об этом судья Заводского суда Кемерово Дмитрий Шандров.

"Причиной пожара, возможно, стала проводка или искра с потолка - там был целый пучок кабелей. Дети в яме и никто из персонала точно не курили", - говорится в показаниях Сочинского.

Между тем, одной из наиболее вероятных версий случившегося все еще остается замыкание проводки.

При этом, как сообщил следователь, еще один свидетель - заместитель управляющей ТРЦ, рассказал о том, что руководство комплекса не проводило со своими сотрудниками противопожарные инструктажи, а пожарная сигнализация была неисправна.

В настоящий момент по факту трагического инцидента возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием случившегося занимается Главное следственное управление СК России, передает "Интерфакс".

Напомним, что страшный пожар в ТЦ в Кемерове унес жизни 64 человек, в числе которых 41 ребенок. Между тем, местные жители уверяют, что жертв могло быть больше. Власти обещали проверить данную информацию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что по делу о пожаре уже задержаны пять человек. Среди них охранник центра, который не включил систему оповещения при пожаре.