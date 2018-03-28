На юго-востоке Москвы неизвестные ранили ножом трех человек

СЕГОДНЯ 13:22 2018-03-28T13:22:11+03:00

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В результате поножовщины на юго-востоке Москвы ранения получили три человека. Все они были доставлены в больницу. Такое заявление сделали в пресс-службе столичного главка МВД России.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, у входа в парк, обнаружены и госпитализированы с колото-резаными ранениями в грудь и живот трое пострадавших 1983, 1993 и 1989 годов рождения", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 27 марта в парке "Кузьминки". По словам самих пострадавших, ранения им нанесли неизвестные люди, с которыми те вступили в перепалку.

По факту случившегося проводится следственная проверка.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне 43-летний житель Москвы в ответ на просьбу сотрудника столичного метрополитена показать содержимое рюкзака вонзил ему нож в шею. Преступника поймали лишь спустя четыре часа и обвинили по статье "Хулиганство".