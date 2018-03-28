2018-03-28T15:24:22+03:00
В мире

Польша подписала соглашение с США о поставках американской системы ПРО Patriot

Первые противоракетные комплексы встанут на боевое дежурство в 2022 году
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Комплексы Patriot обойдутся польской госказне в 4,4 млрд долларовКомплексы Patriot обойдутся польской госказне в 4,4 млрд долларовФото: REUTERS
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Уже в ближайшее время на территории Польши будут размещены комплексы противоракетной обороны. 28 марта правительство страны подписало соглашение о поставках в республику американской системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО) Patriot.

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, теперь над Вислой (река в Польше) будет безопасно. "Эта система покупается для польской армии, потому что в Польше размещены войска НАТО и США. Она обеспечит безопасность и интеграцию польской армии с армией США", - подчеркнул глава польского оборонного ведомства.

Польша приобретает комплексы Patriot для создающейся Польша впервые заявила о создании национальной системы ПРО "Висла" несколько лет назад. Однако Варшава и Вашингтон долго вели переговоры и никак не могли согласовать приемлемую для обеих стран стоимость. В феврале 2018 года Польше удалось выбить для себя более низкую цену и ускорить сроки поставок.

Первые поставки противоракетных комплексов должны начаться в 2022 году и сразу встанут на боевое дежурство. Общая стоимость концессии составляет 4,75 млрд долларов.

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