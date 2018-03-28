2018-03-28T13:44:31+03:00
Общество

Парализованную телеведущую забыли на борту самолета

Женщина 40 минут ждала свое инвалидное кресло
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Как заявили стюардессы, кто-то из работников аэропорта увез ее инвалидную коляску. За это время Морган опубликовала в Twitter селфи на фоне пустого салона.Как заявили стюардессы, кто-то из работников аэропорта увез ее инвалидную коляску. За это время Морган опубликовала в Twitter селфи на фоне пустого салона.
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Сотрудники авиакомпании EasyJet забыли парализованную британскую журналистку Софи Морган на борту пустого самолета. Женщине пришлось 40 минут ждать представителей компании, которые передали бы ей ее инвалидное кресло.

35-летняя британка рассказала, что в лондонском аэропорту Гатвик она просидела в пустом самолете почти час после приземления, пока ожидала, что сотрудники EasyJet вспомнят о ней и помогут спуститься в аэропорт. За это время Морган успела сделать фото в пустом лайнере и выложить на своей странице в соцсети.

«Оставили на борту EasyJet на 40 минут… Никаких извинений. Только грубый персонал», — написала Морган под фотографией.

Представители аэропорта и авиакомпании извинились перед журналисткой за «неприемлемое поведение персонала» и предложили ей пообщаться в личных сообщениях. В ответ девушка отметила, что подобные случаи стали происходить слишком часто.

«Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже», — цитирует британку сайт «Дни.ру».

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