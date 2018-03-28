Парализованную телеведущую забыли на борту самолета
Сотрудники авиакомпании EasyJet забыли парализованную британскую журналистку Софи Морган на борту пустого самолета. Женщине пришлось 40 минут ждать представителей компании, которые передали бы ей ее инвалидное кресло.
35-летняя британка рассказала, что в лондонском аэропорту Гатвик она просидела в пустом самолете почти час после приземления, пока ожидала, что сотрудники EasyJet вспомнят о ней и помогут спуститься в аэропорт. За это время Морган успела сделать фото в пустом лайнере и выложить на своей странице в соцсети.
«Оставили на борту EasyJet на 40 минут… Никаких извинений. Только грубый персонал», — написала Морган под фотографией.
Представители аэропорта и авиакомпании извинились перед журналисткой за «неприемлемое поведение персонала» и предложили ей пообщаться в личных сообщениях. В ответ девушка отметила, что подобные случаи стали происходить слишком часто.
«Такой вид услуг сейчас считается почти нормой. Невероятно грубый персонал сделал ситуацию еще хуже», — цитирует британку сайт «Дни.ру».