Орешкин: нехватка инфраструктуры сдерживает рост экономики России
Недостаточно развитая инфраструктура является серьезным сдерживающим фактором для роста экономики России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Самыми проблемными секторами Орешкин назвал строительство региональных и железных дорог, проблемы с авиаперевозками.
«В России инфраструктура становится уже сдерживающим, серьезным сдерживающим фактором для экономического развития», – сказал Орешкин на заседании коллегии Минэкономразвития.
По словам министра, на федеральном уровне дорожное сообщение улучшается.– 78% таких дорог соответствуют установленным нормам. В регионах же – только 39%.
Длина высокоскоростных магистралей на человека в России составляет пять км, когда в Турции – девять. По этом показателю РФ отстает и от Германии, Китая, Японии, Кореи и других высокоразвитых стран.
Кроме того, средний возраст энергомощностей в России равняется 34 годам, объем инвестиций в инфраструктуру в последние годы снижается, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, в 2018 году Минэкономразвития поставило перед собой задачу привлечь в госпроекты 620 млн рублей. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, здравоохранение и ЖКХ.