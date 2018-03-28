2018-03-28T13:42:22+03:00
Экономика

Орешкин: нехватка инфраструктуры сдерживает рост экономики России

Главными проблемами министр назвал состояние региональных и железных дорог, проблемы с авиаперевозками
Алексей КАРЕЛИН
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Министр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАССМинистр экономического развития России Максим Орешкин. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Недостаточно развитая инфраструктура является серьезным сдерживающим фактором для роста экономики России. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Самыми проблемными секторами Орешкин назвал строительство региональных и железных дорог, проблемы с авиаперевозками.

«В России инфраструктура становится уже сдерживающим, серьезным сдерживающим фактором для экономического развития», – сказал Орешкин на заседании коллегии Минэкономразвития.

По словам министра, на федеральном уровне дорожное сообщение улучшается.– 78% таких дорог соответствуют установленным нормам. В регионах же – только 39%.

Длина высокоскоростных магистралей на человека в России составляет пять км, когда в Турции – девять. По этом показателю РФ отстает и от Германии, Китая, Японии, Кореи и других высокоразвитых стран.

Кроме того, средний возраст энергомощностей в России равняется 34 годам, объем инвестиций в инфраструктуру в последние годы снижается, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в 2018 году Минэкономразвития поставило перед собой задачу привлечь в госпроекты 620 млн рублей. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры, здравоохранение и ЖКХ.

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