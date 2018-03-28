"Надежда есть": Савченко пообещала стать президентом Украины

СЕГОДНЯ 13:46 2018-03-28T13:46:29+03:00

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая в настоящий момент находится под стражей по обвинению в подготовке теракта, пообещала выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины. Об этом некогда народная героиня сказала в видеоролике, опубликованном в Facebook

"Надо действовать на опережение. Я знаю, что нужно делать, и решение для себя действовать я приняла. Придёт время, я стану кандидатом в президенты Украины, но ваше решение мне нужно уже сегодня", — заявила Савченко на видео.

Сам ролик включает кадры, на которых депутат снимает с себя вышиванку и надевает военную форму. В конце видео появляется надпись, призывающая украинцев совместными усилиями "остановить преступление власти". В подписи же к ролику говорится о том, что только вместе граждане незалежной смогут изменить политическую систему.

"Надежда есть", — подчеркивается в описании видео.

Напомним, что 20 марта Шевченковский суд арестовал Савченко на два месяца по подозрению в причастности к организации теракта. Жалоба на данное решение будет рассмотрена 29 марта, а пока депутату приходится мерзнуть в неотапливаемой камере киевского СИЗО.