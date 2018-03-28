Мемориал памяти у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове появится по инициативе семей погибших

СЕГОДНЯ 13:59 2018-03-28T13:59:13+03:00

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Руководство Кемеровской области поддержало идею установить мемориал памяти у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Инициативу подали родственники погибших в пожаре. Об этом рассказал журналистам заместитель губернатора Владимир Чернов.

«Мы поддерживаем решение родственников, работаем сейчас над тем». – цитирует ТАСС Чернова.

По словам чиновника, власти решат судьбу участка, на котором находится торговый центр, после сбора общественного мнения, в первую очередь, родственников погибших.

Как сообщает сайт kp.ru, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 июня. По официальным данным, погибли 64 человека, 41 из них – дети, пострадавших всего – 76. 28 марта объявлено национальным днем траура. 27 марта во многих городах России прошли акции памяти погибших. Неравнодушные граждане приносили цветы, игрушки, запускали белые шары и просто стояли с зажжеными свечами на площадях. В центре Курска создали импровизированный мемориал.