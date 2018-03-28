2018-03-28T14:20:45+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерове

К посольству России в Киеве продолжают нести цветы и детские игрушки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в КемеровеПетр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией в КемеровеФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко выразил России и всему российскому народу соболезнования в связи с гибелью людей в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Очень большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить самые искренние соболезнования родным и близким», — сказал украинский лидер на встрече с участниками акции «Дети объединяют Украину».

В торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта вспыхнул пожар на четвертом этаже, где находилось множество семей с детьми, которые пришли весело провести воскресный день, сходить в кино и на аттракционы. В считанные минуты пламя охватило весь комплекс.В результате пожара погибло 64 человека.

Ранее свои соболезнования в связи с трагедией в Кемерове выразили украинский премьер Владимир Гройсман. К посольству России в Киеве люди несут цветы и зажигают свечи.

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