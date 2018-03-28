Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

СЕГОДНЯ 14:26 2018-03-28T14:26:40+03:00

Комитет Думы рекомендовал отклонить законопроект о запрете соцсетей для детей до 14 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам члена комитеты Валентины Мироновой, в таком случае «возникает угроза разрастания числа нарушений в области передачи персональных данных»

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В среду, 28 марта, комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей в среду рекомендовал отклонить законопроект, предусматривающий регистрацию в социальных сетях по паспорту, то есть запрещается пользование лицам, не достигшим 14 лет.

"Большой частью собственников таких социальных сетей являются представители зарубежных стран. Возникает угроза разрастания числа нарушений в области передачи, обработки персональных данных, что может повлечь масштабную угрозу национальной безопасности", - заявила член комитета Валентина Миронова.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виталий Милонов. Ранее глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал эту инициативу трудновыполнимой на практике.

"Сама по себе инициатива труднореализуема и говорит о непонимании авторами самой сути интернета и механизмов его работы. Сеть трансгранична. Невозможно остановить развитие информационных технологий, как бы кому-то этого не хотелось", - сказал Левин, передает "Интерфакс".