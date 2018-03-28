Эрдоган наотрез отказался высылать российских дипломатов

СЕГОДНЯ 14:55 2018-03-28T14:55:55+03:00

Турецкий лидер считает, что так поступают только те страны, которые не научены вести политический диалог

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Турция не собирается выстраиваться в очередь за США и другими странами, которые за последние несколько дней выслали более сотни дипломатов России, и поступать точно также. Об этом заявил президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас нет необходимости поступать так, как это сделали другие страны - члены НАТО и ЕС. Мы не разделяем такого понятия "а давайте поступим также" в таких вопросах", - сказал Эрдоган.

По словам Турецкого лидера, в Анкаре вообще не приветствуют дипломатические войны и считают, что любые разногласия между странами необходимо решать путем переговоров, сообщают местные СМИ.

В начале марта между Россией и Великобританией вспыхнул дипломатический скандал из-за событий в местечке Солсбери. Страны обменялись обоюдной высылкой 23 дипломатов. Однако Лондон на этом не успокоился и призвал мировые державы поддержать Британию.

Ряд стран, среди которых США, Канада, Австралия и два десятка европейских государств, решили пойти на поводу у Британии. В течении недели в Россию должны вернуться более сотни дипломатов.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что подобный циничный дипломатический демарш будет оценен Москвой по достоинству. И жесткие адекватные меры, основанные на принципе взаимности, последуют очень скоро.