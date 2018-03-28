2018-03-28T14:42:25+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок арестована на два месяца

Суд избрал меру пресечения для гендиректора ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок
Екатерина БОЛГОВА
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Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда СудденокГендиректор ТЦ "Зимняя вишня" Надежда СудденокФото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Гендиректор кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок арестована на два месяца. Такую меру пресечения избрал суд в среду, 28 марта.

Напомним, крупный пожар произошел в торговом центре в Кемерово в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Очаг возгорания находился на верхнем этаже четырехэтажного здания, где расположены три кинозала, десткий игровой центр, фитнес-клуб и кафе.

Всего по уголовному делу задержаны пять человек. Следственный комитет РФ требовал всех фигурантов заключить под стражу.

Ранее один из обвиняемых, технический директор компании-собственника ТЦ Георгий Соболев заявил, что пожарные учения с эвакуацией проводились на объекте недавно, никаких нарушений не обнаружено.

Кроме того, сама Судденок рассказала, что билетеры кинозала, дежурившие в тот день, заявили ей, что все посетители эвакуированы.

28 марта объявлено днем национального траура по погибшим при пожаре в Кемерове.

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