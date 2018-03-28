2018-03-28T14:50:20+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Систему пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове отключили из-за ложных срабатываний

Включить систему пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове можно было только из пункта охраны
Алексей КАРЕЛИН
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Огонь над торговым центром полыхал около восьми часов. ФОТО Данил Айкин/ТАССОгонь над торговым центром полыхал около восьми часов. ФОТО Данил Айкин/ТАСС
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По словам представителя СКР, систему пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове перевели с автоматического на ручное управление из-за частых ложных срабатываний. Включить сигнализацию можно было только из пункта охраны.

Представитель СКР сказал, что режим управления системой пожарной безопасности изменил работник ООО «Системный интегратор». Технический директор компании-собственника ТЦ - Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев заверил, что не знал о неполадках и переводе сигнализации на ручное управление, передает ТАСС.

28 марта идет судебное разбирательство по пожару в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Обвиняемых пятеро, в том числе и Соболев. В деле фигурируют управляющая ТЦ Надежда Судденок, сотрудник и директор обслуживавшей пожарную сигнализацию компании «Системный интегратор» Александр Никитин и Игорь Полозиненко, сотрудник ЧОП Сергей Антюшин. Обвинение просит арестовать обвиняемых. Они вину за собой не признают, передает сайт kp.ru. Судденок суд назначил два месяца ареста.

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