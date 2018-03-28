В Госдуму внесли законопроект об усилении ответственности авиадебоширов

СЕГОДНЯ 15:03 2018-03-28T15:03:28+03:00

Документ также предлагает ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом общественном транспорте

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В Государственную думу внесли законопроект об ужесточении административной ответственности за дебоширство на воздушном транспорте.

Автором инициативы выступило российское правительство.

"Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте", — говорится в справке к документу.

Законопроект также подразумевает административную ответственность за мелкое хулиганство на любом общественном транспорте.

Ранее глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что по новому законопроекту административная ответственность за мелкое хулиганство на всех видах транспорта общего пользования составит до 50 тысяч рублей штрафа либо арест до 15 суток. Кроме того, в разы возрастут штрафы за авиадебоширство.