2018-03-28T15:18:18+03:00
Экономика

В 2017 году в России ввели 79,2 млн квадратных метров жилья

Минстрой уточнил данные, ранее показатель составил 78,6 млн квадратных метров
Екатерина БОЛГОВА
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Объем ввода жилья в РФ в 2017 году составил 79,2 млн квадратных метровОбъем ввода жилья в РФ в 2017 году составил 79,2 млн квадратных метровФото: Влад КОМЯКОВ
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Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что Минстрой уточнил данные по объему ввода жилья в России по итогам прошлого года.

"Вы знаете, что у нас в конце марта окончательная статистика обычно подводится. Последние цифры - 79,223 млн квадратных метров. Это очень большой объем, мы с вами прогнозировали не более 76 млн квадратных метров", - сказал глава министерства, выступая на селекторном совещании с регионами.

По предварительной информации, объем ввода жилья в России по итогам 2017 года составлял 78,6 млн квадратных метров.

"Результат очень хороший, потому что мы вводили в эксплуатацию те дома, на которые давали разрешения в 2015 году, год был с точки зрения экономики крайне непростой", - подчеркнул министр.

Мень также подчеркнул, что достижение таких высоких показателей в 2017 году стало возможным,в том числе за счет выполнения государственных программ.

"В рамках подпрограммы стимулирования жилищного строительства, 8,3 млн кв. метров построено. Безусловно, у нас не произошло бы такого ввода большого если бы не эта программа", - сказал глава Минстроя, передает ТАСС.

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