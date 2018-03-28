2018-03-28T16:09:27+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Путин поручил кабмину проверить работу торговых центров по всей России

В случае необходимости в действующее законодательство будут внесены изменения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент России Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
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Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить деятельность всех торгово-развлекательных центров на территории страны и создать в них безопасные условия. Такое требование было озвучено премьер-министру РФ Дмитрию Пескову в рамках обсуждения трагедии в Кемерове.

"Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода. Чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена совершенно очевидно", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что действующее законодательство будет пересмотрено и при необходимости изменено. Однако, по мнению Путина, существующая нормативная база уже сейчас дает все возможности для обеспечения безопасности людей.

"Если чего-то там не хватает, нужно будет после консультаций с объединениями предпринимателей и соответствующего анализа имеющихся материалов принять соответствующие решения", - подчеркнул президент РФ.

Напомним, что 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел крупный пожар. Его жертвами стали 64 человек, в числе которых 41 ребенок. В среду в России и Белоруссии объявлен общенациональный траур. В Кемерове продолжается прощание с погибшими. Между тем, более десяти человек все еще находятся в больнице.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, узнав о трагедии, Путин изменил свое рабочее расписание и экстренно прибыл на место инцидента. Он возложил цветы к импровизированную мемориалу возле сгоревшего ТЦ, пообщался с инициативной группой граждан и пообещал им, что все виновные будут наказаны.

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