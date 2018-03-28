2018-03-28T15:41:04+03:00
Общество

В Великом Устюге готовятся к прохождению паводка

По прогнозам Росгидромета, вскрытие рек от льда на родине Деда Мороза произойдет в третьей декаде апреля
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В этом году паводок может затронуть значительные территории, если вовремя не ликвидировать ледяные заторы на перекатах рек Сухона и Северная Двина. В этих местах будут проводить взрывные работы.

С 2012 года Вологодская и Архангельская области синхронизируют свои действия во время паводка. Губернатор Вологодской области и первый заместитель Губернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев совершили облет территории от Великого Устюга до Котласа. Проверили ход выполнения ледорезных работ, чернения льда. Все работы выполняются при поддержке межрегионального центра МЧС в Санкт-Петербурге.

Непрерывный контроль за ледоходом будут вести 112 постоянных гидрологических постов, из которых в Архангельской области расположены 64, в Вологодской области - 48. Планируется открытие 47 временных постов.

На постоянном дежурстве в Великоустюгском районе находится группировка сил МЧС и других ведомств, состоящая из 240 человек и 44 единицы техники. В случае необходимости группировка сил и средств может быть оперативно усилена.

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