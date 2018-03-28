2018-03-28T15:51:43+03:00
Происшествия

В американском медицинском центре 15 человек отравились фенолом

Сосуд с веществом случайно разбили в комнате для осмотра пациентов в медицинском центре
Екатерина БОЛГОВА
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В США 15 человек отравились феноломВ США 15 человек отравились феноломФото: REUTERS
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В американском городе Беруин (пригород Чикаго, штат Иллинойс) пятнадцать человек отравились фенолом в медицинском центре.

Как сообщил телеканал Fox News, небольшой сосуд с высокотоксичным веществом случайно разбили в кабинете для осмотра пациентов. В это время в клинике находились 35 человек, у многих из них начался кашель, тошнота и головные боли. На место происшествия прибыла бригада спасателей, которая провела эвакуацию. В результате были госпитализированы 15 человек.

Глава медицинского центра Фрэнк Манкусо сообщил, что началось "расследование происшествия и будет сделано все возможное, чтобы это не повторилось". Клиника в настоящее время закрыта, специалисты проводят очистку помещений от токсина. О состоянии пострадавших власти пока не сообщают.

При вдыхании человеком фенол вызывает нарушение функций нервной системы. Вещество оказывает негативное воздействие на сердце и почки, а при попадании на кожу вызывает химический ожог. В медицине содержащий 1,4% фенола раствор применяют как обезболивающее и антисептик.

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