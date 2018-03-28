Словакия отозвала своего посла из России

СЕГОДНЯ 15:56 2018-03-28T15:56:53+03:00

Впервые за 20 лет Братислава вызывает из Москвы главу своей дипмиссии для консультаций

Изменить размер текста: A A

Словакия приняла решение отозвать своего посла из России. Об этом журналистам сообщил глава МИД европейского государства Мирослав Лайчак. К слову сказать, Братислава делает это впервые за последние 20 лет.

«Глава дипмиссии Словакии отозван для необходимых консультаций», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Накануне США, Канада, Австралия и ряд европейских государств объявили о высылке российских дипломатов. Это было сделано в знак солидарности с Великобританией у которой с Россией в начале марта разразился дипломатический скандал с обоюдной высылкой сотрудников дипкорпуса.

В этой связи стоит отметить, что ранее на заседании Национального совета (парламента) Словакии премьер-министр страны Петер Пеллегрини заявил, что высылки российских дипломатов из страны Братислава не допустит.

Однако, как показывает практика последних дней, именно после отзыва послов из России, с формулировкой «на необходимые консультации», некоторые страны с успехом объявляют российских дипработников персонами нон-грата.

В МИД России череду высылки российских послов назвали «невиданной провокацией» и заявили, что уже готовят пакет ответных мер, основанных на принципе взаимности.