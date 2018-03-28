Названа причина смерти Олега Анофриева

СЕГОДНЯ 15:55 2018-03-28T15:55:30+03:00

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Причиной смерти Олега Анофриева – известного советского и российского актера – стала продолжительная болезнь. Об этом сообщил телеведущий Александр Олешко со ссылкой на внучку артиста.

"Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками», — цитирует телеканал RT Олешко.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Олег Анофриев умер в Москве 28 марта. На момент смерти ему было 87 лет.

За свою карьеру актер снялся более, чем в 60 фильмах. В основном это были эпизодические роли. Однако свое сердце Олег Андреевич отдал другому занятию.

Именно его невероятный голос можно услышать в таких мультфильмах, как "Куда ты тропинка меня привела?" и "Бременские музыканты", в которых Анофриев озвучил абсолютно всех героев. Даже такие знаменитые детские песенки как "Я на солнышке сижу, и на солнышко гляжу" и "Спят усталые игрушки" были исполнены именно этим артистом.