2018-03-28T16:25:08+03:00
Общество

Знаменитые скульптуры на станции метро "Площадь революции" в Москве отреставрируют

В том числе планируется вернуть первозданный вид "носу овчарки", который пассажиры столичной подземки трут на удачу
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Скульптуры "с приметами" на "Площади революции" отреставрируютСкульптуры "с приметами" на "Площади революции" отреставрируютФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На станции метро "Площадь Революции" планируется проведение масштабных реставрационных работ, цель которых привести в первозданный вид все скульптурные композиции. Об этом заявил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам чиновника, все скульптуры данной станции столичной подземки являются объектами культурного наследия и их реставрация будет вестись совместно с Московским метрополитеном.

Всего будут отреставрированы 76 скульптурных композиций. Причем это будут делать не закрывая самцу станцию для пассажиров.

Стоит отметить, что многие из скульптур «Площади революции» довольно узнаваемы и популярны в народе. Существует даже ряд примет, связанных с некоторыми из них. Так, по студенческому поверью, если потереть рукой нос бронзового пса у скульптуры «Пограничник с собакой», то получится успешно сдать экзамен. Те, кто собираются на свидание, часто на удачу касаются туфельки бронзовой девушки.

Из-за всей этой народной любви со временем бронзовый слой многих скульптур истончился и они выглядят, как начищенный пятак.

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