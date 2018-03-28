Гафт назвал Анофриева замечательным человеком с хорошим юмором

СЕГОДНЯ 16:18 2018-03-28T16:18:37+03:00

Актер театра и кино, певец, автор песен и кинорежиссер Олег Анофриев скончался в возрасте 87 лет

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Советский и российский актер Валентин Гафт назвал актера театра и кино Олега Анофриева, скончавшегося 28 марта, талантливым и замечательным человеком.

«Казалось, он будет жить вечно, энергичный, с хорошим юмором, замечательный человек. Он ко мне очень хорошо относился, а я к нему. Это просто отдельная судьба, можно посмотреть на его трудный путь. Он сделал себе дорогу, и его узнали все», — поделился Гафт.

Он отметил, что Анофриев благодаря своему обаянию «попадал в душу детей и взрослых».

«Это талантливый человек, который редко появлялся на экране, но, когда появлялся, я телевизор уже не выключал», — добавил Гафт, передает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что актер театра и кино, певец, автор песен и кинорежисер Олег Анофриев умер в возрасте 87 лет после продолжительной болезни.

«В день траура по детям улетел, как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались», — рассказал актер и телеведущий Александр Олешко.

Анофриев снялся в любимых многими картинах «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов».