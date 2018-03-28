2018-03-28T16:43:37+03:00
Общество

В Госдуме назвали Олега Анофриева общероссийским достоянием

28 марта легенда советского и российского кинематографа скончался на 88-м году жизни от продолжительной болезни
Евгений ЧЕРНЕНКО
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28 марта не стало актера, режиссера и музыканта Олега Анофриева28 марта не стало актера, режиссера и музыканта Олега АнофриеваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Государственной думе России назвали уход из жизни Олега Анофриева невосполнимой утратой, а самого актера театра и кино национальным достоянием страны. Об этом заявил зампред комитета по культуре Александр Шолохов.

«Уверен, любой человек, который знаком с русским и советским кинематографом и особенно который вырос на мультфильмах, озвученных Олегом Андреевичем, может сказать ему много слов благодарности. Его творческое дарование стало всеобщим достоянием. Это огромная утрата. Он был светлым человеком и дарованием. Вечная ему память», - отметил Шолохов.

Олег Анофриев скончался 28 марта на 88-м году жизни. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь. Об этом с прискорбием сообщил актер и друг Анофриева Александр Олешко.

Олег Анофриев снялся в десятках картин, среди которых «Девушка с гитарой», «Сказка о потерянном времени», «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов».

Также Анофриев известен как мастер озвучивания мультфильмов и написания песен и романсов к кинофильмам. «Бременские музыканты», в котором артист озвучил практически всех персонажей, уже давно стал классикой советской и российской мультипликации.

О дате гражданской панихиды и месте, где упокоится артист будет известно позже.

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