2018-03-28T16:48:50+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

МЧС будет проверять пожарную безопасность в торговых центрах России до 16 апреля

Специалисты надзорных органов обращают особое внимание на работу систем сигнализации и пожаротушения
Екатерина БОЛГОВА
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Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человекПожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человекФото: REUTERS
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В пресс-службе МЧС России сообщили, что специалисты ведомства будут проверять соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в торговых центрах России до 16 апреля.

"По поручению Генеральной прокуратуры во всех субъектах Российской Федерации проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы", - заявил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что в составе инспекторских комиссий находятся сотрудники территориальных подразделений МЧС. Специалисты обращают особое внимание на работу систем сигнализации и пожаротушения, функционирование эвакуационных выходов, наличие необходимых средств пожаротушения.

"Кроме того, оценивается уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные внештатные аварийные ситуации", - сказал специалист, передает ТАСС.

Напомним, 25 марта произошел один их крупнейших за 100 лет пожаров — в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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