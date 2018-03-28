Похороны Олега Анофриева: стала известна дата прощания с артистом

СЕГОДНЯ 17:08 2018-03-28T17:10:36+03:00

"Человек-оркестр" Олег Анофриев ушел из жизни в возрасте 87 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Похороны Олега Анофриева и прощание с легендой российского кинематографа, который накануне ушел из жизни, состоятся 30. Об этом сообщил зять артиста Сергей Солодинин.

«Прощание состоится в пятницу в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Похороны тоже пройдут 30 марта, где и во сколько — пока решаем», - сказал журналистам Солодилин.

Олег Анофриев скончался 28 марта в возрасте 87 лет. Причиной смерти артиста стала продолжительная болезнь.

Олег Анофриев за всю свою творческую карьеру снялся в десятках советских и российских кинолент. Особую популярность Анофриев снискал, как исполнитель песен и автор озвучивания мультфильмов. Чего стоят только одни «Бременский музыканты» в котором артист исполнил сольные партии всех персонажей.

В последнее время актер отошел от съемок в кино. Однако активно занимался написанием песен для различных исполнителей. У Олега Анофриева была собственная студия звукозаписи.

В Государственной думе назвали уход их жизни Олега Анофриева невосполнимой утратой, а самого артиста национальным достоянием.