2018-03-28T17:02:48+03:00
Политика

В Восточной Гуте у покидающих Арбил боевиков изъяли 23 пояса смертника

Всего в провинцию Идлиб за четверо суток вывезли более 19,5 тысяч боевиков и членов их семей
Екатерина БОЛГОВА
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Более 19,5 тысячи боевиков и членов их семей вывезли из Арбила в Идлиб за четыре дняБолее 19,5 тысячи боевиков и членов их семей вывезли из Арбила в Идлиб за четыре дняФото: REUTERS
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В Восточной Гуте у покидающих населенный пункт Арбил боевиков изъяли 23 пояса смертника и почти 300 гранат. Как сообщили в Минобороны России, всего в провинцию Идлиб за четверо суток вывезли более 19,5 тысяч боевиков и членов их семей.

"Всего за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19 тысяч 622 боевика и члены их семей", - заявили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что 27 марта по организованному гуманитарному коридору вывели 6432 боевиков и членов их семей, которые были доставлены в Идлиб на 102 автобусах. Безопасность обеспечивают сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению вместе с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

"Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изьяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников", - говорится в сообщении Минобороны.

На прошлой неделе руководство российского Центра примирения враждующих сторон достигло договоренности с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" о выводе боевиков и членов их семей из Арбила.

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