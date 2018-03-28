В Восточной Гуте у покидающих Арбил боевиков изъяли 23 пояса смертника
В Восточной Гуте у покидающих населенный пункт Арбил боевиков изъяли 23 пояса смертника и почти 300 гранат. Как сообщили в Минобороны России, всего в провинцию Идлиб за четверо суток вывезли более 19,5 тысяч боевиков и членов их семей.
"Всего за четверо суток из населенного пункта Арбил в провинцию Идлиб вывезено 19 тысяч 622 боевика и члены их семей", - заявили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что 27 марта по организованному гуманитарному коридору вывели 6432 боевиков и членов их семей, которые были доставлены в Идлиб на 102 автобусах. Безопасность обеспечивают сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению вместе с представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.
"Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изьяты 15 поясов смертников. Сутками ранее российской военной полицией и сирийской полицией были изъяты восемь поясов смертников", - говорится в сообщении Минобороны.
На прошлой неделе руководство российского Центра примирения враждующих сторон достигло договоренности с лидерами группировки "Фейлак ар-Рахман" о выводе боевиков и членов их семей из Арбила.