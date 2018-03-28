В среду вечером москвичам советуют не выходить на улицу

СЕГОДНЯ 17:17 2018-03-28T17:18:03+03:00

МЧС рекомендует москвичам не выходить на улицу вечером в среду Фото: REUTERS

По данным МЧС, до утра четверга в Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в воздухе

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Вечером в среду, 28 март, москвичам рекомендуют не выходить на улицу. По данным главного столичного управления МЧС, до утра четверга в Москве и Подмосковье ожидаются метеорологические условия, связанные с рассеиванием вредных примесей в воздухе.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет) в период с 18:00 мск 28.03.2018 г. до 10:00 мск 29.03.2018 г. на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе", - говорится в сообщении ведомства.

По этой причине рекомендуется по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе. А находясь в помещении, необходимо закрывать окна и форточки. Кроме того, желательно использовать систему кондиционирования и очистки воздуха, передает ТАСС.

По информации метеорологов, в среду днем в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха составит около нуля градусов. Вечером может похолодать до 10 градусов мороза.