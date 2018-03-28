Археологи нашли следы древней цивилизации на юге Амазонии

СЕГОДНЯ 17:38 2018-03-28T17:38:27+03:00

Весь бассейн реки Амазонки был заселен 10 миллионами человек до прихода европейцев

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В тропических лесах Амазонки археологи обнаружили древние поселения, датированные примерно 1410 и 1460 годами. Раскопки показали, что на месте густых лесов ранее проживали миллионы человек.

«Большая часть тропиков Амазонки еще не изучена археологами. Мы предполагаем, что когда-то эта местность была крупным поселением», - цитирует слова специалистов «Ридус».

Примечательно, что первые европейцы, которые побывали в Амазонии рассказывали о крупных поселениях с развитой инфраструктурой — колодцами, дорогами, домами. Однако тогда их слова всерьез не восприняли, считалось, что на берегах Амазонки проживали лишь дикие животные.

Однако археологические раскопки последних десятилетий показывают, что первые европейцы не ошиблись. Археологи предполагают, что весь бассейн реки был заселен 10 миллионами человек до прихода европейцев.