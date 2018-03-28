Путин: после трагедии в Кемерово из-за границы идут вбросы через соцсети

СЕГОДНЯ 17:43 2018-03-28T17:43:13+03:00

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Лидер России Владимир Путин поручил главе СКР Александру Бастрыкину предотвратить панику среди населения из-за вбросов недостоверной информации в соцсети. По словам президента, вбросы осуществляют в том числе из-за границы.

«Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе, из-за границы, для того, чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», – сказал Путин на совещании по ликвидации последствий пожара в Кемерове.

Напомним, ранее украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. СКР возбудил в отношении пранкера уголовное дело. Сообщения о скрытых смертях публиковали популярные видеоблогеры, в том числе и Николай Соболев, который позже удалил свой ролик. Поддался чувствам и основатель сообщества MDK, позже он извинился перед читателями за дезинформацию.

В целях борьбы с фейками в Госдуме предложили лишать лицензий СМИ за публикацию непроверенных данных. Российские пранкеры Лексус и Вован намерены содействовать разработке законопроекта, который введет ответственность за фейки и для физических лиц.