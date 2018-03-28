Кириенко прокомментировал трагедию в Кемерове

СЕГОДНЯ 17:45 2018-03-28T17:45:54+03:00

По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, из случившегося предстоит сделать много выводов

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Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что даже такие трагедии, как пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, будут использоваться для провокаций. По его словам, власти осознают эту опасность.

"Надо понимать, что даже такие трагедии будут использоваться для провокаций. Это, к сожалению, факт, с которым нам придется жить, точно понимая сейчас уже всю отработанную для таких случаев технологию провокаций", - сказал Кириенко на конференции Фонда развития гражданского общества в среду, 28 марта.

Он отметил, что из случившегося необходимо сделать много выводов.

"В Кемерове произошло трагическое событие, из которого предстоит сделать большое количество выводов", - добавил Кириенко, передает ТАСС.

Напомним, 25 марта в Кемерове произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 28 марта объявлен национальный траур по жертвам трагедии, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.