Объявленные персонами нон-грата российские дипломаты покинули Украину

СЕГОДНЯ 17:49 2018-03-28T17:49:33+03:00

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Сотрудники посольства России на Украине, которых Киев объявил персонами нон-грата, уже покинули страну. Об этом заявили в российской дипмиссии.

«Все 13 дипломатов со своими семьями уже покинули пределы Украины», - рассказали в посольстве России в Киеве.

26 марта Украина объявила о высылке из страны 13 российских дипломатических работников. Об этом лично заявил президент страны Петр Порошенко.

"Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими стратегическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся", - подчеркнул украинский лидер.

Стоит отметить, что уже после заявлений Киева о своей высылке объявили США, Канада, ряд стран ЕС. Чуть позже к ним присоединились Австралия, Албания, Молдова и еще несколько европейских государств.

В этой связи стоит отметить позицию Австрии. Альпийская республика, находящаяся в центре Европы, наотрез отказалась следовать примеру своих европейских и заокеанских партнеров.