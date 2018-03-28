Объявленные персонами нон-грата российские дипломаты покинули Украину
Сотрудники посольства России на Украине, которых Киев объявил персонами нон-грата, уже покинули страну. Об этом заявили в российской дипмиссии.
«Все 13 дипломатов со своими семьями уже покинули пределы Украины», - рассказали в посольстве России в Киеве.
26 марта Украина объявила о высылке из страны 13 российских дипломатических работников. Об этом лично заявил президент страны Петр Порошенко.
"Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими стратегическими союзниками и в координации со странами ЕС приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся", - подчеркнул украинский лидер.
Стоит отметить, что уже после заявлений Киева о своей высылке объявили США, Канада, ряд стран ЕС. Чуть позже к ним присоединились Австралия, Албания, Молдова и еще несколько европейских государств.
В этой связи стоит отметить позицию Австрии. Альпийская республика, находящаяся в центре Европы, наотрез отказалась следовать примеру своих европейских и заокеанских партнеров.
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