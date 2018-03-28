К Генконсульству России в Нью-Йорке несут цветы
Жители Нью-Йорка несут цветы, мягкие игрушки, свечи к стенам Генерального консульства Российской Федерации, расположенному на манхэттенском Верхнем Ист-Сайде.
Так Нью-Йорк сопереживает трагедии, произошедшей в российском Кемерово, и выражает свои соболезнования семьям погибшим.
Российский флаг на здании приспущен.
Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. В среду, 28 марта, в России был объявлен национальный траур. Накануне во многих городах России прошли акции памяти погибших - люди приносили цветы, игрушки, запускали в небо белые шары в память о жертвах случившегося.
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