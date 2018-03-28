2018-03-28T18:19:21+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

К Генконсульству России в Нью-Йорке несут цветы

Жители Нью-Йорка скорбят о погибших в Кемерово
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Так Нью-Йорк сопереживает трагедии, произошедшей в российском Кемерово, и выражает свои соболезнования семьям погибшимТак Нью-Йорк сопереживает трагедии, произошедшей в российском Кемерово, и выражает свои соболезнования семьям погибшимФото: Алексей ОСИПОВ
Изменить размер текста:

Жители Нью-Йорка несут цветы, мягкие игрушки, свечи к стенам Генерального консульства Российской Федерации, расположенному на манхэттенском Верхнем Ист-Сайде.

Так Нью-Йорк сопереживает трагедии, произошедшей в российском Кемерово, и выражает свои соболезнования семьям погибшим.

Российский флаг на здании приспущен.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове вспыхнул 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. В среду, 28 марта, в России был объявлен национальный траур. Накануне во многих городах России прошли акции памяти погибших - люди приносили цветы, игрушки, запускали в небо белые шары в память о жертвах случившегося.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24