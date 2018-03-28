2018-03-28T18:03:10+03:00
Происшествия

В итальянском порту Ливорно произошел взрыв, погибли два человека

Еще один человек пострадал в результате происшествия
Екатерина БОЛГОВА
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В итальянском порту произошел взрывВ итальянском порту произошел взрывФото: REUTERS
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В среду, 28 марта, в порту итальянского города Ливорно произошел взрыв.

Как сообщила итальянская газета Repubblica, в порту взорвалась цистерна с нефтепродуктами. В результате происшествия два человека погибли и один пострадал.

По данным СМИ, ранения получил один из сотрудников порта. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое. На место взрыва прибыли представители пожарной службы и бригады скорой помощи. Есть информация, что пострадали и другие работники порта.

Зона вокруг места взрыва была эвакуирована. На фотографии, опубликованной в Twitter, видно, что одна из цистерн сильно наклонилась после взрыва.

В настоящее время начато расследование, причины инцидента выясняются. По некоторым данным, в момент случившегося рабочие проводили ремонтные работы возле резервуара.

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