В Верховной раде предложили вывешивать на зданиях госвласти флаг украинских националистов
Парламентарии Верховной рады Украины выступили с инициативой вывешивать на всех зданиях госорганов и представительств власти черно-красный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» ОУН-УПА (запрещена в РФ).
Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатского корпуса и опубликован на официальном сайте Рады. Правда, планируется вывешивать черно-красное полотнище рядом с украинским «жовто-блакитным» стягом только в дни государственных праздником.
Свою инициативу создатели законопроекта мотивировали дополнительной необходимостью привить украинцам чувство собственного достоинства, национальной гордости и любви к своей родине.
«Этот прапор был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применение», - заявил депутат от националистической партии «Свобода» Андрея Ильенко.
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