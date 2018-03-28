В Верховной раде предложили вывешивать на зданиях госвласти флаг украинских националистов

СЕГОДНЯ 18:22 2018-03-28T18:22:11+03:00

Законопроект о флаге украинских националистов уже внесен на рассмотрение Рады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планируется, что черно-красное полотнище будет висеть рядом с национальным желто-голубым флагом

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Парламентарии Верховной рады Украины выступили с инициативой вывешивать на всех зданиях госорганов и представительств власти черно-красный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» ОУН-УПА (запрещена в РФ).

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатского корпуса и опубликован на официальном сайте Рады. Правда, планируется вывешивать черно-красное полотнище рядом с украинским «жовто-блакитным» стягом только в дни государственных праздником.

Свою инициативу создатели законопроекта мотивировали дополнительной необходимостью привить украинцам чувство собственного достоинства, национальной гордости и любви к своей родине.

«Этот прапор был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применение», - заявил депутат от националистической партии «Свобода» Андрея Ильенко.