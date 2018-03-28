2018-03-28T18:22:11+03:00
Политика

В Верховной раде предложили вывешивать на зданиях госвласти флаг украинских националистов

Планируется, что черно-красное полотнище будет висеть рядом с национальным желто-голубым флагом
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Законопроект о флаге украинских националистов уже внесен на рассмотрение РадыЗаконопроект о флаге украинских националистов уже внесен на рассмотрение РадыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Парламентарии Верховной рады Украины выступили с инициативой вывешивать на всех зданиях госорганов и представительств власти черно-красный флаг «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» ОУН-УПА (запрещена в РФ).

Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение депутатского корпуса и опубликован на официальном сайте Рады. Правда, планируется вывешивать черно-красное полотнище рядом с украинским «жовто-блакитным» стягом только в дни государственных праздником.

Свою инициативу создатели законопроекта мотивировали дополнительной необходимостью привить украинцам чувство собственного достоинства, национальной гордости и любви к своей родине.

«Этот прапор был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применение», - заявил депутат от националистической партии «Свобода» Андрея Ильенко.

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