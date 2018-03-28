Путин: при проверках торговых центров нельзя допустить кампанейщины

СЕГОДНЯ 18:25 2018-03-28T18:25:34+03:00

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Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву организовать проверку торговых центров на степень их безопасности. При этом нельзя допустить кампанейщины, подчеркнул президент.

«Нужно посмотреть на деятельность развлекательных торговых центров подобного рода (как ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове – КП). Нужно, чтобы это не приобрело характер какой-то кампанейщины, но безопасность должна быть обеспечена – это совершенно очевидно», – сказал Путин.

Президент поручил разработать поправки к действующему законодательству, которые бы могли повысить уровень безопасности людей в местах массового скопления. За помощью можно обратиться к объединениям предпринимателей, заметил Путин.

Напомним, МЧС уже подготовило ряд предложений в целях повышения безопасности граждан в торговых и культурных центрах, а также других местах массового скопления. Например, раз в пять лет проверять эвакуационные выходы на объектах.

Как сообщал сайт kp.ru, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» пожарные выходы оказались заблокированы, а пожарная сигнализация работала в ручном режиме. ЧП унесло больше 60 жизней.