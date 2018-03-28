Парламент Каталонии принял резолюцию для «гарантии политических прав» Пучдемона
Парламент Каталонии принял резолюцию, признающую право задержанных региональных политиков, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, претендовать на пост руководителя правительства автономии.
Депутаты от сепаратистских партий – "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — поддержали резолюцию, носящую символический характер. Против резолюции проголосовали "Граждане", Народная партия, социалисты. Представители каталонского отделения партии Podemos одобрили только некоторые пункты резолюции.
Документ содержит призыв к парламенту Каталонии "принять все необходимые меры", гарантирующие политические права политиков, в том числе проходить процедуру утверждения в должности руководителя женералитета. Речь идет о Пучдемоне, задержанного в Германии,а также находящихся в тюрьме Мадрида Жорди Санчесе и Жорди Туруле, пеердает РИА Новости.
Их обвиняют в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября.