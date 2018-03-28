Парламент Каталонии принял резолюцию для «гарантии политических прав» Пучдемона

СЕГОДНЯ 18:47 2018-03-28T18:47:33+03:00

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Парламент Каталонии принял резолюцию, признающую право задержанных региональных политиков, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, претендовать на пост руководителя правительства автономии.

Депутаты от сепаратистских партий – "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — поддержали резолюцию, носящую символический характер. Против резолюции проголосовали "Граждане", Народная партия, социалисты. Представители каталонского отделения партии Podemos одобрили только некоторые пункты резолюции.

Документ содержит призыв к парламенту Каталонии "принять все необходимые меры", гарантирующие политические права политиков, в том числе проходить процедуру утверждения в должности руководителя женералитета. Речь идет о Пучдемоне, задержанного в Германии,а также находящихся в тюрьме Мадрида Жорди Санчесе и Жорди Туруле, пеердает РИА Новости.

Их обвиняют в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости 1 октября.