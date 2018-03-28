2018-03-28T18:49:38+03:00
В мире

Франция простилась с убитым террористом жандармом, обменявшего себя на заложника

28 марта объявлен днем национального траура в стране
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Чтобы избежать лишних жертв среди гражданских, Бельтрам предложил террористу обменять заложницу на себяЧтобы избежать лишних жертв среди гражданских, Бельтрам предложил террористу обменять заложницу на себяФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В среду, 28 марта, во Франции прошло прощание с убитым террористом ИГ* жандармом Арно Бельтрамом. МВД страны начало день с минуты молчания. На траурной церемонии сказал последнее слово президент Эмманюэль Макрон. Процессия прошла от Пантеона до Дворца инвалидов. 28 марта объявлен днем национального траура.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, Бельтрам обменял себя на заложницу, захваченную 23 марта молодым выходцем из Марокко в одном из супермаркетов коммуны Треб. Террорист требовал освободить из тюрьмы другого исламского радикала - Салаха Абдеслама, которого признали виновным в участии терактов в 2015 году в Париже. Во время штурма Бельтрам пытался обезоружить преступника и получил три пули.

В июне 44-летний полицейский планировал жениться. Священник обвенчал его прямо в больнице, после чего жандарм скончался. Бельтрам посмертно награжден орденом Почетного Легиона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24