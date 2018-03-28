Франция простилась с убитым террористом жандармом, обменявшего себя на заложника

СЕГОДНЯ 18:49 2018-03-28T18:49:38+03:00

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В среду, 28 марта, во Франции прошло прощание с убитым террористом ИГ* жандармом Арно Бельтрамом. МВД страны начало день с минуты молчания. На траурной церемонии сказал последнее слово президент Эмманюэль Макрон. Процессия прошла от Пантеона до Дворца инвалидов. 28 марта объявлен днем национального траура.

Как рассказывал ранее сайт kp.ru, Бельтрам обменял себя на заложницу, захваченную 23 марта молодым выходцем из Марокко в одном из супермаркетов коммуны Треб. Террорист требовал освободить из тюрьмы другого исламского радикала - Салаха Абдеслама, которого признали виновным в участии терактов в 2015 году в Париже. Во время штурма Бельтрам пытался обезоружить преступника и получил три пули.

В июне 44-летний полицейский планировал жениться. Священник обвенчал его прямо в больнице, после чего жандарм скончался. Бельтрам посмертно награжден орденом Почетного Легиона.