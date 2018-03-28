Португалия отзывает из Москвы своего посла

СЕГОДНЯ 19:02 2018-03-28T19:02:17+03:00

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МИД Португалии принял решение отозвать из России главу своей дипломатической миссии в Москве. Об данном решении сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

«Португалия отзывает посла в Москве для консультаций», — заявил руководитель португальского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сразу несколько европейских государств приняли решение 28 марта отозвать из Москвы своих послов с одинаковой формулировкой «для необходимых консультаций». Среди них Мальта, Словакия, Люксембург и Болгария.

Дипломатический скандал между Москвой и Лондоном из-за событий в Солсбери дал старт целой череде объявлений персонами нон-грата российских дипломатов в странах Запада. В частности — США, Канада, Австралия и два десятка стран Европы совокупно отправили домой порядка ста российских дипломатических работников.

Москва, в свою очередь, готовит пакет ответных мер, которые будут, по заверению МИД России, более чем адекватными и основанными на принципе дипломатической взаимности.