Бастрыкин: причиной пожара в Кемерове стало безобразное отношение к обеспечению

СЕГОДНЯ 19:04 2018-03-28T19:04:33+03:00

На месте пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Фото: REUTERS

По словам главы СК РФ, следствие считает маловероятной версию возникновения пожара в ТЦ от открытого огня

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стало безответственное отношение к обеспечению строительного комплекса.

"Чтобы укрепить версию, на которую мы сегодня выходим, - на безобразное отношение к обеспечению строительного комплекса, финансирование, почему такие проверки (объекта были), нам потребуется привлечение сторонних организаций", - сказал Бастрыкин президенту России Владимиру Путину в среду, 28 марта.

Он отметил, что на эти действия потребуется дополнительное время.

По словам Бастрыкина, следствие считает маловероятной версию возникновения пожара от открытого огня, которую выдвигают обвиняемые по этому делу.

"Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", - сказал Бастрыкин.

Кроме того, следствие установит правомерность использования здания под торговый центр, подчеркнул глава СКР, передает "Интерфакс".

Ранее на суде прокурор сообщил, что за сигнализацию торгового центра отвечал электрик, который имел образование повара. Гендиректор ТЦ Надежда Судденок и охранник Сергей Антюшин были арестованы на два месяца.

Напомним, жертвами пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.