2018-03-28T19:06:27+03:00
Общество

МЧС отменило предупреждение о вредных примесях в воздухе Москвы

Сообщение опубликовали по ошибке, сказал представитель службы
Алексей КАРЕЛИН
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МЧС отменила запрет на уличные прогулкиМЧС отменила запрет на уличные прогулкиФото: Евгения ГУСЕВА
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Предупреждение москвичей о вредных примесях в воздухе оказалось ошибочным. Представитель МЧС сообщил, что информация размещена на сайте службы по ошибке.

«Согласно прогнозу Росгидромета, в столице действительно ожидается безветренная погода. Однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения и не несет угрозы здоровью людей», – говорится в сообщении.

Ранее спасатели посоветовали москвичам и жителям Подмосковья закрыть форточки и окна, а также не выходить на улицу в связи с плохими метеорологическими условиями, при которых плохо рассеиваются вредные примеси в воздухе. Речь шла о безветренной погоде. По данным Росгидромета, неблагоприятная обстановка ожидалась в период с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта.

Как сообщал сайт kp.ru, 28 марта направление ветра северо-западное, скорость – 3-8 метров в секунду. Температура ночью может опуститься до минус 12 градусов, местами возможна гололедица.

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