Шойгу: через Северный полюс к Северо-Американскому континенту

СЕГОДНЯ 19:38 2018-03-28T20:07:03+03:00

Глава военного ведомства отметил, что впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации "через Северный полюс к Северо-Американскому континенту" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В прошлом году на Северный флот поступило 1 090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 5 боевых катеров, 7 судов обеспечения, 9 единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов противо­воздушной обороны. Об этом в среду сообщил на заседеании коллегии министр обороны России Сергей Шойгу.

- В этом году флоту передан ледокол "Илья Муромец", завершается передача морского судна тылового обеспечения "Эльбрус", подходят к концу государственные испытания фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков", большого десантного корабля "Иван Грен" и морского танкера "Академик Пашин". Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%. Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами "Ясень" и "Борей", - перечислил новинки министр.

Глава военного ведомства отметил, что впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации "через Северный полюс к Северо-Американскому континенту", а подразделения арктических бригад оттачивают мастерство личного состава при высадке с десантных кораблей на необорудованное побережье и "ведение рейдовых действий на островах арктических архипелагов".

Подобные маневры стали возможны благодаря появлению на архипелаге Земля Франца Иосифа и Новосибирских островах уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий.

Кстати, системная работа по решению социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их семей прямо отражается на состоянии боевого духа: только в 2017 году 231 воинское подразделение получило наименование "ударное".